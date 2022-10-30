短池世界盃　何詩蓓200自連續兩站奪金

短池游泳世界盃多倫多站，世界紀錄保持者何詩蓓（Siobhan）周一（31日）早上出戰200米自由泳決賽，全程領先下以1分51秒13勇奪金牌，繼柏林站後再次封后。何詩蓓將於香港時間今晚10時35分轉戰100米自由泳初賽，全力衝金。

初賽成績（1分56秒15）排第3的何詩蓓決賽表現提升，首100米錄得53秒60，比其世界紀錄的分段時間（53秒81）為快。其後她一直保持領先優勢，最終以1分51秒13，力壓美國的列迪姬（1分52秒31）及澳洲的Madison Wilson（1分53秒49）奪得金牌。

Siobhan連續兩站200自贏得金牌，今站成績更比柏林站時間快0.23秒，她表示，「我拚盡全力想看看能發生什麼事，今站時間快了，希望下站再接再厲。」美國奧運7金「飛魚」列迪姬同日於1500米以15分08秒24打破世界紀錄奪金，半小時內再戰200米自由泳，贏得銀牌。

另一港將劉紹宇亦於周一早上出戰男子50米背泳決賽，最終以24秒22第8名完成，冠軍由千里達及托巴哥泳手Dylan Carter所得。