利物浦英超連敗　晏菲路19個月不敗告終

利物浦喺英超繼續沉淪！周日(30日)凌晨英超大戰，「紅軍」主場1比2輸畀列斯聯，連續第2場聯賽輸波之外，喺晏菲路球場19個月英超不敗走勢亦告結束。輸波後利物浦喺聯賽跌落第9位，同曼城相差13分，同第4嘅紐卡素亦有8分差距，今季前景危危乎。

利物浦上場聯賽輸畀包尾嘅諾定咸森林，今仗迎戰賽前排19嘅列斯聯，開波4分鐘就送出大禮，祖高美斯喺右邊自殺式回傳，洛迪高龍門口輕鬆射成1比0。利物浦14分鐘由穆罕默德沙拿閃電追平，之後亦一直控制戰局，但列斯聯門將梅斯利亞「上身」作出9次撲救，更喺完場前1分鐘由森馬維禁區內妙射破網，助列斯聯爆冷贏2比1。

自2021年3月主場輸畀富咸後，利物浦19個月、29場聯賽主場不敗走勢慘被終結，亦係自2012年3月以來，首次連續2場輸畀位處降班區域嘅球隊。仲有一項數據證明利物浦今季大跌watt，佢哋上季各項賽事踢63場先輸4場，今季只係踢咗18場就5次輸波。

高普賽後失望表示：「今次係一大打擊，一開波就失咗個超奇怪嘅波，球員好疲倦，完全控制唔到比賽，或者有部份球員上陣過多，好似鋒線就場場都一樣，因為球隊只係得番3個前鋒，呢個問題一早已出現，我哋要搵方法自救。」