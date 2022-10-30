祖記首位「01後」入波致勝　獲捧為新派路

周日(30日)凌晨意甲，祖雲達斯作客以1比0擊敗萊切，21歲小將法基奧利成為主角，後備上陣射入全場唯一入球，成為祖記首位喺意甲入波嘅「01年後」球員。法基奧利技術全面，被意大利傳媒形容為「新派路」。

祖雲達斯上仗歐聯輸波出局，今仗變陣出擊，包括起收射手杜辛華荷域，改由米利克踢正選，但效果欠佳，即使佔有較多攻勢，不過威脅有限。

教練阿里基半場休息後，立即作出調動，用法基奧利入替韋斯頓麥堅尼，呢位新星不負所托，喺73分鐘射入靚波，協助球隊全取3分。

賽後呢位意大利U21小國腳人氣急升，被網民大起底，法基奧利早於2019年1月已獲祖記一隊徵召，上季被外借去當時意乙球隊克雷莫納，上陣33場入3球，協助球隊升上今季意甲。

法基奧利今夏返回祖記後，獲得4年長約，可見會方非常睇好佢，法基奧利今季各項賽事已有5次披甲，今場終於開齋。

值得一提，法基奧利可以擔任輔鋒、中場中、防守中場，有前祖記球星兼前主帥派路嘅影子，將來應該大把前途。