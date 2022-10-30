阿仙奴爭榜首！半場大起森林

阿仙奴將於周日(30日)晚英超主場迎戰諾定咸森林，「兵工廠」上輪聯賽一早入波打開紀錄，但卻被修咸頓逼和，痛失2分，吸取教訓之後，今仗對住護級分子諾定咸森林，勢必爭取盡快入多幾球，以免夜長夢多。阿仙奴近4次主場有3次上半場總入球開2球或以上，不妨再追中位數1.5球嘅半場大。(Now 621周日晚10時直播)

入多幾粒3分穩陣

阿仙奴現時落後榜首曼城1分，但踢少1場，今仗贏波就可以重回榜首，兵工廠上輪英超作客修咸頓，開波11分鐘就由格列沙加入波領先，以為勝券在握，點知換邊後被對手逼和1比1，明顯有輕敵之嫌，相信今場不敢再次怠慢，應該會盡快爭取入第二粒「保險球」，令對手冇得翻身。

事實上，「兵工廠」踢法非常搶韁，近5場聯賽上半場都有波入，包括主場上半場領先利物浦2比1，要迅速攻破森林大門，並唔困難。

諾定咸森林雖然排包尾，但上仗爆冷擊敗利物浦，結束9場英超不勝困局，表現令人刮目相看。呢場勝仗大大提升士氣，證明球隊有能力喺強隊身上搶到分，相信今場遇上阿仙奴亦唔會退縮，隨時有機會偷襲入到波，半場大值得一試。

直播表

周日2:00pm 澳職 墨爾本城 Vs 威靈頓鳳凰

無綫myTV Super

周日7:30pm 意甲 安玻里 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日8:00pm 法甲 歐塞爾 Vs 阿些斯奧

Now 639

周日8:30pm 德乙 柏達邦 Vs 漢堡

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 華拉度列

Now 632

周日10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 諾定咸森林

Now 621

周日11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 基羅納

Now 632

周一0:15am 英超 曼聯 Vs 韋斯咸

Now 621、611

周一1:30am 西甲 畢爾包 Vs 維拉利爾

Now 632

周一3:45am 意甲 拖連奴 Vs AC米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 里昂 Vs 里爾

Now 639

周一4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 貝迪斯

Now 632

周一8:00am 美職 費城聯 Vs 紐約城

Now 639