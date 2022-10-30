港超聯　標準流浪鬥和富大埔　兩隊都要爭氣！

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斧山道運動場周日（30日），上演由標準流浪對和富大埔的「中銀人壽香港超級聯賽」。今場派出標準流浪派出基藍馬及賈思浩鎮守後防，「宜嘉就做」正選上陣，聯同余在言全力支援祖連奴，至於劉智樂及林學曦先列後備。大埔方面，由李瀚灝把守最後一關，3名巴西外援利馬，加比爾及保連奴悉數擔正，鍾偉強及安達於後備席待命。（on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪正選：

11 梁興傑 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

14 余在言

16 林衍廷

33 法蘭度

55 基藍馬

89 賈思浩

90 祖連奴

和富大埔正選：

63 李瀚灝 [GK]

6 羅振庭

7 王力威

17 陳曉鋒 [C]

20 保連奴

26 李家豪

27 黃祖心

31 翁煦濤

33 加比爾

67 利馬

99 鄭子森

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

2 楊學敏

7 劉智樂

9 林學曦

17 龍梓軒

18 楊迪麟

19 姚浩明

20 陳曜燃

22 陳耀祖

23 謝偉俊

29 呂卓芹

94 韋健豪

和富大埔後備：

66 林志基 [GK]

94 謝家榮 [GK]

9 鍾偉強

11 史建威

12 葉凱傑

14 蘇友鈿

16 安達

18 彭欽蓬

19 趙少維

30 張力行

37 熊健沂

77 郭縉諾

周日（30日）繼續為球迷送上「中銀人壽香港超級聯賽」直播賽事，頭場由標準流浪坐鎮斧山道運動場迎戰和富大埔。流浪上場重拾勝軌，隊內士氣大振，至於大埔為報回早前在「高級組銀牌賽」首圈落敗之仇，再碰頭定必份外賣力，激戰可期！（on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場於「高級組銀牌賽」淘汰香港U23，順利晉級4強，教練賴嘉輝認為這場勝仗能起正面影響，希望可以藉此減輕球員壓力，又提到基藍馬的刑滿復出，有助加強中後場調動靈活性。今場在聯賽再對和富大埔，「賴Sir」提醒球員不可輕敵：「唔好當大埔係一支新升班球隊，始終佢哋傳統落到場係好搏命，而大部分球員都有港超經驗，相信經過呢幾個月嘅磨合，佢哋表現會有提升。」

上場對香港U23為球隊埋齋的祖連奴，各項賽事已經射入3球，但他指個人仍有不少進步空間。祖連奴上次在「高級組銀牌賽」面對大埔有所斬獲，但這名巴西籍射手預期今次交手會緊湊得多：「大埔絕對唔容易應付，今場波一定會比上次踢得更辛苦，我哋一定要打醒十二分精神。」

和富大埔去仗以4比0擊敗深水埗，收穫今季聯賽首勝，主教練李恆匯表示取勝對球隊有正面意義。兩軍9月初在「高級組銀牌」首圈曾交手，大埔當時以1比2落敗無緣晉級，「匯Sir」承認流浪實力強勁，但指出場地和人腳等因素影響下，今場形勢或會有所不同：「斧山道運動場比較大風，球場較細，對我哋防守會有幫助，加上今場多番保連奴幫手，希望可以唔使咁被動。」他續指馮冠鳴正受傷患困擾，未知能否趕及復出。

今季加盟大埔後各項賽事已攻入2球的王力威（Naveed），堪稱是球隊一大奇兵，他希望繼續用好表現，令大埔球迷對他留下好印象：「初初嚟到大埔係有啲陌生，但依家球迷已經開始認識我，希望可以繼續努力同球隊共創佳績。」Naveed認為現時球隊狀態比季初已有改善，今次再鬥流浪有信心能全取3分。

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