法林明高捧自由盃　大衞雷斯10日奪2冠

周日(30日)凌晨南美自由盃決賽上演「巴西內訌」，擁有前阿仙奴中堅大衞雷斯助陣嘅法林明高，以1比0擊敗另一支巴甲球隊帕拉尼恩斯，相隔3年再奪得呢項大賽冠軍，亦係法林明高繼10日前捧巴西盃，再獲一個冠軍獎盃，真係大豐收。

雙方原本勢均力敵，但踢到43分鐘，帕拉尼恩斯後衞柏度漢歷基領第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，立即陣腳大亂。法林明高把握上半場補時1次機會，由加比爾巴保沙射入全場唯一入球，協助球隊繼1981、2019年之後，第3次捧自由盃冠軍。

法林明高近年簽入多位曾效力歐洲大球會嘅球星，包括大衞雷斯、智利名將維達爾、前馬體會左閘菲臘路爾斯、前賓菲加翼鋒艾華頓索拉斯，甚至連曾經效力雲達不來梅嘅37歲中場迪亞高都喺球員名單，今場入波功臣加比爾巴保沙亦曾效力國際米蘭，法林明高集合一班「過氣球星」都可以成為南美洲王者，認真神奇。

至於帕拉尼恩斯5月份由名帥史高拉利接手領軍，一路殺入決賽，可惜最後功虧一簣。