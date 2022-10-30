港超聯　搶分大戰！香港U23惡鬥晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）尾場賽事，香港U23坐鎮將軍澳運動場面對晉峰。香港U23今場有陳潤潼刑滿復出正選上陣，與黃浩然等鎮守後防，隊長羅曉聰繼續坐鎮中場，為林智豐等攻擊手輸送彈藥；晉峰則有林樂勤擔正，與香港U23林樂賢上演兄弟對決，進攻核心費利浦薩繼續於前線衝鋒陷陣。（港台電視32及on.cc東網周日下午6時直播）

香港U23正選：

1 龐焯熙 [GK]

5 梁煒烽

6 李俊諺

7 袁世傑

8 鄧筵霑

10 羅曉聰 [C]

15 黃浩然

18 嚴啟倬

19 林樂賢

21 林智豐

22 陳潤潼

晉峰正選：

1 林駿杰 [GK]

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

9 播磨浩謙

11 紀思昊

20 鄭璟昊 [C]

22 劉君正

27 費利浦薩

38 艾拔簡勞

44 黃政德

香港U23後備：

12 顏翱天 [GK]

25 雲天樂 [GK]

2 張俊軒

3 李樂謙

4 宋絃毅

9 何家智

11 郭子堦

16 黎培基

20 陳嘉宝

23 何瀧浩

26 吳栢希

28 黎皚韜

晉峰後備：

14 羅澔陽 [GK]

16 何國泉 [GK]

5 楊憲樂

10 黃偉國

17 何思哲

19 歐陽浩銘

28 邵昀俊

72 翁嘉禧

75 周睿弘

77 伍家揚

80 班哲文

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）尾場賽事，由今季未嘗一勝的香港U23，假將軍澳運動場迎戰各項賽事5場不勝的晉峰，雙方爭勝決心毋容置疑。此外，今次為兩隊季內首度交鋒，新鮮感十足，賽果隨時令人意想不到。（港台電視32及on.cc東網周日下午6時直播）

香港U23在對上兩場盃賽，分別不敵東方及標準流浪，但表現並不失禮，主教練司徒文俊認為今場對手晉峰踢法主動，進攻球員走位靈活，球隊需要嚴加提防：「例如林樂勤都好有能力，左右二閘後上助攻都會帶來威脅。」「司徒Sir」又希望球員能夠改善把握力：「當有進攻機會嘅時候，可以嘗試做好最後一傳同射門，咁隊友就容易啲跟進。」陣容方面，早前「菁英盃」對東方兩黃一紅被逐的陳潤潼，今場復出。

超齡球員羅曉聰稱球隊今季有不少失球，為球員失誤所致，覺得球隊如果能夠減少錯誤，有信心比賽形勢可以改寫；他點名對手的費利浦薩及林樂勤，會為晉峰製造不少麻煩：「呢兩個球員速度快、技術好，可以做突破，吸引幾個防守球員埋嚟，之後再分波畀隊友。」

晉峰接連在聯賽及「高級組銀牌賽」不敵東方，總教練何信賢承認士氣受損，認為球隊需要加強進攻把斧，以及在中前場猜傳上做得更好。球隊對上一場勝仗已經是9月初擊敗和富大埔，「何Sir」直言目前承受一定壓力，對香港U23目標全取3分：「一定會踢得直接啲，尤其對方未必會踢得主動，依家球員信心有啲動搖，要攞番啲自信，希望贏番場鼓勵吓自己。」陣容上，上場因傷退下火線的艾拔簡勞，上陣成疑。

年青翼鋒紀思昊今季於各項賽事，正選上陣3次，他坦言對自身狀態並未滿意：「尤其關鍵時刻嘅處理未夠成熟同冷靜，改善呢個地方，相信可以幫助球隊創造更多入球。」球隊近況不佳，但「思昊」指自身信心未受影響，反而希望努力踢得更好，幫助球隊盡快「止血」。

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