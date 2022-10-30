港超聯　保連奴補時入球　和富大埔逼和標準流浪

周日（30日）在斧山道運動場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」，由標準流浪對和富大埔，最終和富大埔有保連奴於完場前入球，以1比1逼和標準流浪。

今場標準流浪派出基藍馬及賈思浩鎮守後防，「宜嘉就做」正選上陣，聯同余在言全力支援祖連奴，至於劉智樂及林學曦先列後備。大埔方面，由李瀚灝把守最後一關，3名巴西外援利馬，加比爾及保連奴悉數擔正，鍾偉強及安達於後備席待命。

和富大埔開局嘗試反客為主，利馬禁區外主射罰球僅告出界，3分鐘，鄭子森接應長傳，右路斬入禁區，羅振庭攻門被梁興傑救出。標準流浪站穩陣腳後逐漸控制形勢，頻頻利用高空攻勢進襲，10分鐘，祖連奴接應林嘉緯罰球施展頭槌僅僅高出。及後流浪繼續掌控大局，到上半場補時階段，更憑一次突擊機會，祖連奴妙傳今場表現活躍的金旻奎射入，令流浪上半場以1比0領先。

大埔換邊後隨即換入鍾偉強加強攻力，到59分鐘，王力威擲出界外球，加比爾頭槌二傳予隊友攻門，被梁興傑拍出。流浪於6分鐘後幾乎擴大比數，祖連奴右路傳中，後上的基藍馬壓入禁區攻門僅柱邊出界。68分鐘，鄭子森禁區頂施射僅告高出。6分鐘後，祖連奴後場開始推進，並橫傳予劉智樂，可惜劉智樂射門越過橫楣。和富大埔於79分鐘換入安達及趙少維，冀平反敗局，戰至補時階段，保連奴於門前射入，為和富大埔追成1比1平手完場。