港超聯　冠忠南區港會互交白卷

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）上演第4輪賽事，冠忠南區於主場出擊迎戰港會。結果南區錯失升上榜首的好機會，面對港會頑強防守破門乏術，雙方90分鐘互無紀錄，握手言和。

相隔2個月後重返香港仔運動場作賽的南區，今場有隊長佐佐木周復任正選，與基斯和何振廷坐鎮中場，箭頭人物史提芬彭利拿擔起入球重責，謝朗軒重返大軍，與艾華先列後備；賽前聯賽保持不敗的港會，前線派出里奧及莊馬仕攻堅，李小恆與汪雙財提供兩翼側擊，倒戈的積施利與杜國樑負責防務，抵禦南區進攻。

南區比賽早段控球優勢較為明顯，但港會形勢不落下風。6分鐘，李小恆禁區內勁射，未能威脅南區門將伍瑋謙。12分鐘，溫俊禁區頂的施射亦告高出。22分鐘，史提芬彭利拿接應角球 頭槌頂高。

南區耐心組織攻勢，但面對港會密集防守，進攻上未能佔到甜頭，相反港會就繼續靠反擊及死球戰術發圍。28分鐘莊馬仕勁抽傳入禁區，伍瑋謙橫身撲出，港會球員未能及時跟進。37分鐘，積施利的遠射偏離目標，雙方半場互無紀錄。

不甘於和局的南區，換邊後加強攻勢，54分鐘，陳凱柏禁區內推入大位起腳，被港會守將擋走，南區再換入艾華及畢頓。67分鐘，南區錯失黃金機會，史提芬彭利拿推入禁區後勁射中楣。

港會其後變陣，換入麥美倫及道帕馬。88分鐘港會罰球攻勢，道帕馬一射中楣。臨完場前，史提芬彭利拿禁區內倒掛亦告高出。最終雙方以0比0打成平手，各得1分，港會則繼續保持聯賽不敗走勢。