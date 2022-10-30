坦哈格莫耶斯主帥鬥法　撐曼聯主勝扑錘

英超焦點大戰，曼聯主場硬撼「錘仔幫」韋斯咸。曼聯主帥坦哈格主打逼搶兼紀律嚴明，成功震懾老將C朗，球隊表現漸入佳境，單計聯賽主場近4仗贏3場，今晚遇上客場腳軟嘅韋斯咸，有力乘勝追擊，主勝有計。（Now 621及611周一凌晨零時15分直播）

今仗係兩代曼聯主帥、坦哈格與莫耶斯大對決。自踏入「後費格遜時代」，曼聯委任多名教頭都以失敗告終，近期王牌C朗罷踢風波，「紅魔」主帥坦哈格不但未有屈服，更果斷棄用呢位葡萄牙老將，就算拉舒福特腳風欠順，仲有安東尼馬菲奧斯、般奴費南迪斯等輪流發威，球隊戰績不跌反升，各項賽事近7仗未輸過。

而獲解凍嘅C朗，喺上周中歐霸大勝舒列夫3比0亦有士哥，似乎已甘心今季聯賽做後備。

單計聯賽，曼聯近9仗只係輸過畀同市死敵曼城，其中聯賽主場近4仗取得3勝1和，先後擊敗利物浦、阿仙奴及熱刺等勁敵，可謂遇強愈強，證明坦帥治亂世用重典奏效。

韋斯咸遇強腳仔軟

莫耶斯欠缺鐵腕手段，正正係呢位費Sir欽點嘅接班人當年執教「紅魔」失敗嘅原因之一。雖然「莫天才」帶領韋斯咸有復甦迹象，近5仗聯賽獲3勝1和1負，但只限於主場賽事，單計聯賽作客，佢哋近4仗僅得1和3負，造訪利物浦及車路士均敗走而回，可見「錘仔幫」遇強即屈。

翻查紀錄，兩軍近4次聯賽交手，曼聯全部贏晒，擺明係「錘仔幫」剋星，今仗預計「紅魔」可藉地利擸晒3分，主勝咪錯過。