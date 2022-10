C朗拿度今季喺曼聯受到唔少批評,上年回歸曼聯嘅童話故事,最終變成恐怖故事。據英國《太陽報》報道,一本下月出版、關於C朗同美斯嘅新書將大爆內幕,C朗被指「數臭」曼聯,形容今次重返曼聯係場「災難」。

由《華爾街日報》著名記者所寫嘅《Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game》,深入記載C朗同美斯嘅足球生涯點滴,當中包括C朗回歸曼聯後嘅心態,內容提到C朗對前領隊蘭歷克不滿,喺一次國際足協活動入面,曾向一名官員形容「重返曼聯係災難」。

書入面仲提到,C朗對曼聯有勁多不滿,例如曼聯未有為卡寧頓訓練基地以及訓練設施作出投資、不滿曼聯喺佢2009年離隊轉投皇馬後,一直原地踏步未見進步,而C朗亦對陣中唔少球員嘅體能同投入感差勁感到震驚。

早前有報道話C朗不滿卡寧頓訓練基地嘅泳池殘舊,甚至有損毀而成為受傷陷阱,亦有傳過C朗同陣中小將嘅作戰態度不滿,消息同新書入面嘅內容吻合。