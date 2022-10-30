新書面世爆內幕　C朗「數臭」曼聯

C朗拿度今季喺曼聯受到唔少批評，上年回歸曼聯嘅童話故事，最終變成恐怖故事。據英國《太陽報》報道，一本下月出版、關於C朗同美斯嘅新書將大爆內幕，C朗被指「數臭」曼聯，形容今次重返曼聯係場「災難」。

由《華爾街日報》著名記者所寫嘅《Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game》，深入記載C朗同美斯嘅足球生涯點滴，當中包括C朗回歸曼聯後嘅心態，內容提到C朗對前領隊蘭歷克不滿，喺一次國際足協活動入面，曾向一名官員形容「重返曼聯係災難」。

書入面仲提到，C朗對曼聯有勁多不滿，例如曼聯未有為卡寧頓訓練基地以及訓練設施作出投資、不滿曼聯喺佢2009年離隊轉投皇馬後，一直原地踏步未見進步，而C朗亦對陣中唔少球員嘅體能同投入感差勁感到震驚。

早前有報道話C朗不滿卡寧頓訓練基地嘅泳池殘舊，甚至有損毀而成為受傷陷阱，亦有傳過C朗同陣中小將嘅作戰態度不滿，消息同新書入面嘅內容吻合。