中途島盃龍舟賽成港隊「亞錦賽」前最後熱身

由香港遊艇會主辦的「中途島盃龍舟賽」，周日（30日）於香港遊艇會帆船及賽艇訓

練中心圓滿舉行。賽事分「小龍」及「中龍」兩大項目，分設公開組、女子組及混合組，其中「小龍」項目更設青年組。全日戰況競爭激烈，最終由浸會大學龍舟隊贏得紀念盃冠軍。

是次龍舟賽事賽道設於中途島與深水灣對出海域，全程1公里，吸引了35 隊龍舟高手、逾400人參賽。全日共設有 52 場比賽，以淘汰賽形式進行，參賽者隊伍以一對一形式交鋒，勝方繼而晉級，直至最後分出組別三甲，而一路晉級的隊伍得分最高者，並會同時角逐賽事最高殊榮「中途島盃」，最終由SeaGods奪得殊榮。

今次賽事的焦點，落在由本地龍舟女將組成的「劉榮記蜚龍」隊，以及本地男子龍舟運動員組成的「山寮村梁福慶堂」。「劉榮記蜚龍」的成員包括譚梓慧、張頌灝及胡卓慧，而劉展豪、洪子軒及麥廸弘則屬「山寮村梁福慶堂」成員。他們聯同其他隊員出戰「小龍」女子及「中龍」公開組別，分膺組別冠軍。譚梓慧表示本地龍舟運動員下月(11月)將出戰於泰國舉行的「亞洲龍舟錦標賽」，是次賽事稱得上是備戰亞錦賽的熱身戰。

是次賽事亦吸引香港大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港科技大學、香港教育大學、廠商會青年委員會、香港青年聯會及香港菁英會的龍舟隊伍等各大專及本地青年團體派員參賽。