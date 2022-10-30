港超聯　費利浦薩戴帽　晉峰挫香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）尾場賽事，香港U23坐鎮將軍澳運動場面對晉峰。結果「粉紅兵團」反客為主，憑費利浦薩連中三元，以3比0擊敗香港U23。

香港U23今場有陳潤潼刑滿復出正選上陣，與黃浩然等鎮守後防，隊長羅曉聰繼續坐鎮中場，為林智豐等攻擊手輸送彈藥；晉峰則有林樂勤擔正，與香港U23林樂賢上演兄弟對決，進攻核心費利浦薩繼續於前線衝鋒陷陣。

晉峰開局踢法搶韁，4分鐘，費利浦薩禁區內轉身一射僅中網側。9分鐘後，費利浦薩推入大位，禁區頂勁射破網，早早為晉峰搶得先機。落後的香港U23站穩陣腳後，開始組織出似樣攻勢，23分鐘，鄧筵霑禁區頂推順就射，被晉峰門將林駿杰接實。

晉峰進一步嘗試擴大領先比數，24分鐘，紀思昊禁區外遠射，香港U23門將龐焯熙一抱入懷。26分鐘，林智豐前場搶得球權回後，陳潤潼後上抽射高出。39分鐘，林樂賢交出直線，袁世傑殺入禁區起腳柱邊出界。晉峰帶着1球領先優勢回更衣室。

易邊再戰，晉峰由楊憲樂入替艾拔簡勞，香港U23都換入黎培基及李樂謙。64分鐘，黎培基開出角球，黃浩然接應頭槌頂中柱，香港U23錯失入球良機。4分鐘後，黃偉國禁區頂附近放冷箭，被龐焯熙托出底線。

晉峰比賽後段繼續搶攻，74分鐘，林樂勤禁區頂推順起腳，但射門高出。2分鐘後，播磨浩謙交給費利浦薩，後者禁區頂勁射破網，為晉峰擴大比數。88分鐘，晉峰一次角球攻勢，費利浦薩門前亂戰中快射得手，完成帽子戲法，兼為球隊鎖定勝局。最終晉峰以3比0擊敗香港U23，聯賽重回勝軌。