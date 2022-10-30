人人有波入　阿仙奴大炒森林重返榜首

阿仙奴周日(30日)晚英超，憑後備入替嘅雷斯尼爾遜梅開二度，帶領球隊以5比0大勝榜尾嘅諾定咸森林，全取3分後重新壓過曼城上番榜首，不過今場勝仗美足不足嘅係，布卡約沙卡受傷，上半場就要調走，或多或少影響球隊部署。

今場「兵工廠」陣容無乜大改變，加比爾捷西斯同布卡約沙卡、加比爾馬天尼利掛帥，中場由馬田奧迪加特及格列沙加領軍，後防有富安健洋及賓韋特，今場蘭斯達爾亦係英超第50場上陣。

一如所料阿仙奴輕易控制戰局，並且5分鐘就已經入波，「沙卡仔」右路左腳斬波入禁區，加比爾馬天尼利搶點成功，頭槌攻門破網，為「兵工廠」打開紀錄。馬天尼利入波後，攞起柏保路馬尼嘅波衫，為呢名喺意大利米蘭被刀傷嘅阿仙奴借將打氣。不過助攻嘅布卡約沙卡之後受傷，23分鐘要由雷斯尼爾遜入替，阿仙奴就保持1比0戰果返入更衣室。

下半場開波阿仙奴又閃擊得手，雷斯尼爾遜3分鐘內連入2球，先喺49分鐘禁區內接應加比爾捷西斯傳波，扭過一名諾定咸森林球員施射，雖然被門將擋出，但佢再被多一腳搞掂，跟住尼爾遜再喺52分鐘入多球。

贏緊3粒嘅阿仙奴得勢不饒人，湯馬士柏迪5分鐘後遠射得手，幫球隊領先到4比0。森林毫無還擊之力，馬田奧迪加特78分鐘射到5比0，完成呢場大勝。