拉舒福特轟曼聯生涯100球　紅魔「扑錘」

周一(31日)凌晨英超大戰，曼聯主場1比0小勝韋斯咸，焦點人物C朗解禁後繼續正選上陣，不過今場主角就係另一前鋒拉舒福特，呢位英格蘭射手頂入全場唯一入球，亦係佢曼聯生涯第100個入波，成為自2009年嘅朗尼之後，曼聯近13年來首個「100球先生」。

曼聯今場有C朗掛帥，出任左翼嘅拉舒福特表現非常活躍，比賽早段已經連番埋門，去到38分鐘佢接應基斯甸艾歷臣傳中，以炮彈式頭槌勁頂破網。曼聯下半場仲有唔少機會，費特曾經頭槌頂中門柱，尾段韋斯咸傾力反撲亦好有睇頭，但迪基亞連環神救，幫曼聯保住1比0勝果。

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2015年喺曼聯出道嘅拉舒福特，今場拎到佢球會生涯第100球，係曼聯史上第22個「100球先生」，對上一個已經要數到2009年嘅朗尼，「福仔」賽後喺社交網表示：「為呢間特別嘅球會攻入100球！我7歲就為曼聯效力，踢過每一個梯隊、去過每一個球場，我想多謝所有職員、家人同隊友，幫助我實現呢個里程碑。」

曼聯近5場聯賽3勝2和，今場贏波後以23分排第5世，比第4位嘅紐卡素少1分但踢少1場，殺入前4形勢大好，領隊坦哈格賽後表示：「我同球員講佢哋仲要踢好啲，但士氣、入球能力同進攻都好好，球隊依家向住正確嘅方向前進。」