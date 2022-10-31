韋斯塔本超越舒麥加創單季分站奪冠紀錄

已提早鎖定今季F1總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日在墨西哥站排頭位出賽，並奪得個人今季第14個分站冠軍，創下F１單季分站冠軍數的紀錄；而隊友佩雷斯主場出戰獲得季席，車手榜總成績超越法拉利的勒卡歷，升上次席，隨時有機會為紅牛在今季車手榜「包Q」。

韋斯塔本憑着一停策略，終以1小時38分36秒729率先衝線，生涯第三次在墨西哥封王，同時也是他今季的第14站冠軍，寫下F１史上單季贏得最多分站的紀錄，同時超越了舒麥加及維度爾共同保持的紀錄，成為史上單季奪冠次數最多的車手；而平治車王咸美頓則獲亞軍，主場出戰的紅牛隊友佩雷斯獲季席。

至於法拉利「雙雄」沙恩斯及勒卡歷今站發揮一般，最終只能以第5及第6名完成，而原本在車手總排名第二的勒卡歷亦被紅牛的佩雷斯超越，跌落第3；經過今站賽事後，韋斯塔本以416分排榜首再拉開距離，反而總亞軍的爭逐激烈，佩雷斯以5分之微的280分暫列次席，勒卡歷以275分跌落第3，而平治雙雄羅素及咸美頓分別排於第4及5位。

今屆F１餘下巴西及阿布扎比兩站，車手榜總亞軍爭持激烈，而車隊第二名之爭亦同樣激烈，法拉利暫以40分的優勢領先平治，以487分暫列次席，而上一站已提早鎖定總冠軍的紅牛以696分居首位。