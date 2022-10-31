卻奧斯首拎紅牌　皇馬失分肥安怒插球證

周日(30日)西甲賽事，皇家馬德里主場被基羅納逼和1比1，今場皇馬喺球證判決上面冇乜運，尾段輸12碼兼有卻奧斯拎到職業生涯首張紅牌，教練安察洛堤賽後嬲爆話畀球證「砌生豬肉」，言論面臨西班牙足總處分。

皇馬今場發揮一般，同基羅納踢成均勢，去到70分鐘憑雲尼斯奧斯祖利亞入波打破僵局，但去到尾段就由球證做主角，80分鐘馬高阿辛斯奧被指禁區犯手球，不過慢鏡顯示個波省中心口至手臂附近位置，手球並唔明顯，基羅納由史杜安尼操刀追平。補時階段皇馬中場卻奧斯喺中場犯規，2黃1紅被逐離場，亦係呢位德國國腳職業生涯740場賽事首次領紅。

皇馬失分後，喺西甲仍以1分領先巴塞隆拿排榜首，但安察洛堤賽後嬲爆表示：「我唔鍾意討論球證判決，但今次都係要講，因為呢個根本唔係12碼，個波省中阿辛斯奧胸口，12碼完全係球證創作出嚟。」據《世界體育報》報道，安察洛堤同馬高阿辛斯奧賽後喺社交網嘅批評球證言論，都被西班牙足總調查，或會受到處分。