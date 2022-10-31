馬國女雙首奪超級賽冠軍　李宗偉：我們也自豪

馬來西亞女雙組合陳康樂與蒂娜（Thinaah Muralitharan）周日在法國羽毛球公開賽，與兩屆世界冠軍的日本組合激戰三局後成功奪標，首次在高級別的世界羽聯超級750賽事封后，為國家寫入史冊，就連已退役的馬國拿督李宗偉都即時在社交平台恭賀這對羽壇「公主」。

陳康樂與蒂娜在女雙的奪冠路過關斬將，首圈淘汰了印尼名將Apriyani Rahayu-Siti／Fadia Ramadhanti ，而8強力挫世界排名第3的日本組合志田千陽及松山奈未亦相當關鍵，直至決賽她們以21比19、18比21及21比15力挫日本的兩屆世界冠軍松本麻佑/永原和可那，贏得致勝一分後二人相當激動，就連旁邊的教練都熱淚盈眶，這是馬來西亞首次在超級750賽事贏得女雙錦標，也是她們繼去年瑞士公開賽後，生涯的世巡賽第二冠。

馬來西亞傳奇球星李宗偉雖然因病已掛拍，但對羽毛球壇亦相當關注，女雙贏得法國賽冠軍後，他即用三種語言（英語、馬來語及中文）在社交平台恭喜這對女雙組合，「恭喜我們的公主陳康樂及Thinaah，妳們做得很好，為妳們而驕傲...康樂的攻擊及Thinaah的防守都非常出色，兩位公主首奪法國公開賽，令我們也感到自豪。」李拿督隔空指導後輩要繼續努力，「個人來講我相信他們會繼續前進，將來贏得更多，妳們要保持謙虛及努力訓練。」

至於女單方面，中國的何冰嬌與西班牙名將馬林也爭持激烈，最終何冰嬌在落後一局的情況下以16比21、21比9及22比20力壓馬林，繼上周丹麥賽後連續兩站奪得女單冠軍。

男單冠軍戰則成為丹麥內訌，世界「一哥」兼奧運冠軍安賽龍與隊友Rasmus Gemke爭逐43分鐘後，以直落兩局21比14及21比15封王。