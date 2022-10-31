【女足粉絲團】「車女」沙田繼續W

賽馬會女子足球聯賽 (甲組)上周六(29日)進行了第3周賽事，車路士足球學校(香港)與沙田繼續贏波，賽後「車女」憑較佳得失球壓過沙田登上榜首。至於上周失分的傑志和頌恩公民，同告大炒對手，極速反彈。

首兩周先後同樣以5比0擊敗和富社企及大聯盟足球學院的沙田，周六晚假青衣東北公園迎戰大埔，憑陳詠詩和王素嫻在上半場的入球，以2比0力克全場負隅頑抗的大埔。開賽即採取主動的沙田，於6分鐘打開紀錄，「陳詠」於禁區頂趁對方球員解圍不遠，第一時間施以笠射建功；19分鐘後，輪到王素嫻離門20碼放冷箭得手，最終沙田亦憑這兩個靚波，以2比0獲勝，開季3戰3捷。

至於車路士足球學校(香港)沙田奏捷後，於尾場以10比0喪炒和富社企，亦成為今季暫時淨勝紀錄的第2位；首周曾以13比0蹂躪大聯盟足球學院的傑志，假跑馬地遊樂場以6比0擊敗港會。至於開季頭兩場總共吞掉18蛋的大聯盟足球學院，在第3周終於取得季內首個入球，以1比8不敵頌恩公民，繼續在積分敬陪末席。

【賽馬會女子足球聯賽 (甲組)】第3周戰果

傑志 6比0 港會

大埔 0比2 沙田

頌恩公民 8比1 大聯盟足球學院

和富社企 0比10 車路士足球學校(香港)