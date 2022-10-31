羅馬上力　遇弱旅捧客勝

意甲維羅納主場迎戰羅馬，雙方實力及狀態懸殊，維羅納近6場聯賽全敗，球員士氣及信心蕩然無存。反觀傳統勁旅羅馬要力爭打入聯賽前4位，戰意高昂，加上射手譚美阿巴謙剛打破入球荒，今仗遇上弱旅隨時再數胡，羅馬客勝抵玩。（Now 638周二凌晨1時30分直播）

維羅納今季被「拆骨」，3位進攻主力基奧雲尼施蒙尼、基安魯卡卡柏里、安東連巴拿克離隊，3人上季聯賽為維羅納攻入40球，一齊走人之後，維羅納實力大受削弱，成績自然差，今季踢11場聯賽僅有1勝2和8負，近6場聯賽都輸波，已經淪為魚腩球隊，無力同羅馬抗衡。

羅馬上仗歐霸盃以2比1擊敗赫爾辛基，前鋒譚美阿巴謙頂入1球，打破一個半月入球荒，佢揚言已經走出近期困境，有信心繼續入波。另1位射手保羅戴巴拿養傷之下，譚美阿巴謙重拾射門鞋，對於球隊絕對係一場及時雨。更何況羅馬整體狀態相當不俗，近4場聯賽取得3勝1負，當中敗仗係不敵榜首勁旅拿玻里，雖敗不辱，以羅馬聯賽作客3連勝嘅走勢，足以輕取維羅納。