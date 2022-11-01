盧卡古再傷或緣盡世盃 比利時受致命打擊

卡塔爾世界盃今個月展開前，陸續有球星受傷消息出現，國際米蘭周一(31日)宣布，之前因傷抖咗差唔多2個月嘅盧卡古，近日操練再度觸傷大腿舊患，未來幾日會做詳細檢查。消息指呢位比利時國腳將缺席世盃前所有賽事，令佢出戰決賽周亮起紅燈，對比利時爭霸無疑係致命打擊。

盧卡古喺8月底受傷後，足足抖咗接近2個月，上星期歐聯對柏辛域陀尼亞復出，後備上陣即有入波，上場聯賽對森多利亞同樣後備上陣，國米原本打算畀佢慢慢適應，點知反而喺操練出事。國米聲明表示：「盧卡古左腳 股二頭肌拉傷，未來幾日會作再評估。」

意大利傳媒報道，國米喺世盃休戰前4場比賽，盧卡古幾乎肯定唔會上陣，意味佢今季只有255分鐘比賽時間，就算比利時真係照揀佢踢世界盃，盧卡古有冇足夠狀態應付都係一大疑問。29歲嘅盧卡古為比利時上陣過102場，68個入球令佢成為比利時史上入波最多球員，喺陣中位置無可取代。

比利時喺今屆世盃身處F組，同組有克羅地亞、摩洛哥同加拿大，首場分組賽會喺11月23日對加拿大，如果盧卡古最後真係踢唔到，領隊馬天尼斯會考慮起用巴舒亞伊或新人奧賓達，甚至可能會用夏薩特出任「假9號」頂替。