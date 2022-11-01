父親死忌轟140度　沙比今季首勝希堅斯

「小丑」沙比周一在冠中冠桌球賽以6比4擊敗「巫師」希堅斯，闖入今季首個準決賽，而這天正是其父親的23年的死忌，沙比賽後坦言：「將勝利獻給父親。」

曾於去年捧起個人第4個世界冠軍之後，沙比的表現起伏，狀態不穩，但周一在冠中冠先以4比0贏李爾獲加，在小組決賽面對希堅斯開局即轟出一cue140，兩位頂級巨星交手打得激烈，希堅斯更在第6局打出一cue141還以顏色，然而沙比狀態不俗，頻頻「起迫」，並在第9局再轟「破百」的105度，最終以6比4贏得此組出線資格，率先躋身準決賽。

這是沙比參加10屆冠中冠以來第三次闖入準決賽，也是今季首闖賽事4強，比賽當日正是他父親因癌病離世23周年，對他更添一份難度，「我感到自己哽咽起來，因為我將全部都發揮出來，我自己想不論贏或輸，我沒有留下遺憾，今天是為他（父親）而戰。」這位擁有20個排名賽冠軍的李斯特名將，16歲時失去了父親，而每年的10月31日他都會紀念着。

「今天對我很大挑戰，23年前的今日我失去了父親，當我知道要出戰冠中冠，賽程可能安排在周一或周二，我祈禱着希望不要在周一（31）比賽。」或許這是上天安排、或是沙比父親的安排，希望他可以走出內心的黑暗世界，「這不能用擦膠擦走，是要慢慢學習，我知道他想我繼續比賽，盡力做好，希望我令他感到自豪。」

沙比在準決賽將面對卓林普或麥克艾倫，以爭取自2021年世錦賽後個人首個錦標。