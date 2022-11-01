渣打馬拉松11.4起報名　Sub 3獎金加碼十倍

第25屆渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行，為鼓勵本地跑手創下佳績，今屆賽事獎金加碼十倍。各參賽跑手組別將於11月4日起接受報名，公眾抽籤報名則在11月15日早上十時起開始。

大會記者會上宣布，今屆賽事「馬拉松特別獎勵計劃」獎金加碼十倍，所有3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手，可獲10000港元獎金。賽事由今年11月延期至明年2月舉行，上屆男子全馬冠軍黃啟樂對於有海外選手參賽表示期待，「好興奮有海外選手參加，希望在他們帶領下有突破，目標是跑出2小時20分內，挑戰香港紀錄。」

上屆女子十公里冠軍羅映潮透露，下年將轉戰馬拉松，香港賽或成個人首個馬拉松賽事：「上年見到黃啟樂初戰馬拉松有好成績，對我很大鼓舞，2月比賽對跑手來說是不錯的時間，我們冬天備戰比較不辛苦，現時訓練量逐步提升。」兩人表示，來年將以爭取亞運資格為目標，接下來的賽事會盡力跑出個人最佳時間，力爭成為香港第一。

一如以往，賽事設馬拉松、半馬拉松及10公里3個組別，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里項目起點則為東區走廊，所有組別都以維多利亞公園作終點。