港超聯　聯賽成績不似預期　李輝立：引援失敗

標準流浪雖然成功躋身「高級組銀牌賽」4強，然而在聯賽成績卻未如理想，暫時只能排在中下游位置。球隊總監李輝立（Philip）接受訪問時向記者大吐苦水，承認在引援方面出錯，不滿大衞巴拉、賈思浩一直受傷患困擾，嚴重影響球隊部署。

今季目標衝擊前4的流浪，簽入了前鋒大衞巴拉、中堅賈思浩兩名巴西籍外援，但兩人長期傷患纏身，至今基本上傷多過踢。前者自10月8日對晉峰的「菁英盃」分組賽後，已經連續3場作壁上觀，暫時各項賽事只錄得1入球；至於後者早前亦連續兩場缺陣，在上場對和富大埔的聯賽才復出。

總監李輝立對兩人傷勢大感無奈，承認教練團在引援上做錯決定，影響了球隊今季部署：「大衞巴拉之前係泰國踢過4間球隊，全部都因傷離隊，佢依家練唔到波，只係坐喺到；其實賈思浩都係，佢踢完一場就要抖。以我嘅經驗所得，簽30歲以上外援要好小心，因為踢咗咁多年一定累積好多傷患。」

流浪暫時在3場聯賽未嘗一勝，只能以1分排在第8名，Philip直言對球隊成績並不滿意，惟由於轉會窗已經關閉，暫時惟有見步行步：「有大衞巴拉係咪提升到攻力都未知，因為佢未畀我哋睇到屬於咩類型中鋒，但如果係巴辛已經贏咗好多場波，隔山買牛就有依個風險，都要接受。你無好嘅外援支撐住，就算本地球員幾好都假，外援一定會換，但依家最弊係轉會窗閂咗，捱到1月囉。」