女網年終賽現尷尬場面　球迷：萬聖節最驚嚇一幕

WTA女網年終賽周一（31日）於德州開打，雲集當今最TOP的8位網球女將爭逐，但揭幕戰由主場出戰的美國球手彭高拉對希臘的薩嘉莉，只有零星觀眾入場，場面冷清，令賽會相當尷尬。

近幾年的女網年終賽原在深圳舉行，而WTA今年因疫情關係遷到美國上演。這項會聚頂級8位女將爭逐年度最後一項重要榮譽的賽事，過往令球迷瘋狂，但今年的人選的確欠缺人氣球星，「細威」S威廉絲已離開球場，大坂直美及華度卡奴等人氣較高的球手因傷未能入圍；今屆8人當中僅有世界「一姐」施華德最受媒體關注。

揭幕戰由希臘的薩嘉莉與美國的彭高拉爭逐，二人激戰兩盤，要打到刁時才分勝負，最終薩嘉莉以7比6(6)、7比6(4)獲勝。場內爭持激烈，但場邊卻相當冷清，可容1萬4千人的場館座位多過觀眾幾十倍，首天僅有幾百人入座，有球迷在社交平台上載了場館內的場面相片兼留言:「這是我在萬聖節見到最驚嚇的。」有消息指，決賽日仍有大量門票未售出。

昔日美國是網壇王國，出產多位頂級男女子網球巨星，但想不到今年回到美國舉行年終賽，已減少了當地球迷支持，有粉絲亦在社交平台留言並上載了當年舒拉寶娃捧盃的虛冚場面，有球迷指這是WTA市場推廣的責任，令今屆WTA成為最差的大型賽事。

至於同日舉行的另一場賽事，被列為7號種子的白羅斯球手莎芭蘭嘉打出漂亮一仗，在落後一盤的情況下，以3比6、7比6(5)、7比5力挫世界「二姐」突尼斯的積芭响頭炮；「一姐」施華德明天才亮相。