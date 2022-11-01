希亞路：圍攻熱刺　馬賽要靠阿仙奴力量

歐聯D組榜首熱刺至榜尾馬賽只有兩分積分差距，如今只餘1輪分組賽，4支球隊（還有士砵亭、法蘭克福）都有機會晉級到16強淘汰賽，相當刺激。

我認為熱刺對馬賽將會是一場極度精彩的比賽，熱刺暫時排榜首，出線權掌握在自己手中，但敬陪末席的馬賽今場卻擁主場優勢，獲勝亦可晉級。

無疑，馬賽在法甲表現一般，但球隊有一班質素不俗的好球員，能夠以一己之力改變戰局，為熱刺帶來麻煩。大家不要忘記，馬賽跟阿仙奴關係千絲萬縷，阿歷斯山齊士及古安杜斯曾效力兵工廠，紐奴泰華利斯則由兵工廠外借馬賽，以英超的傳統，三子面對昔日宿敵，料良將格外起勁。

熱刺今季整體表現不算穩定，不過無論如何，領隊干地必會想辦法喚醒陣中球員，希望能在歐聯能交出好成績。況且，熱刺今仗將採取最擅長的穩守突擊踢法，哈利卡尼及孫興民不愁沒有大展身手的機會。

另一點要留意的是，馬賽與熱刺皆踢雙翼衛陣式，所以我估計球場左右兩邊位置，將會成為今場賽事的主要戰場，這方面，絕對是不相伯仲，我預測最終熱刺能守到尾晉級，入球料不會多。