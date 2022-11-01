遇波折樂觀面對　謝朗軒變成熟闖出一片天

港超聯球隊冠忠南區開季各項賽事一度取得5連勝，作為球隊主力之一的謝朗軒，今季新加盟就火速憑出色表現，贏得主教練鄭兆聰（Ricky）信任。初為人父的「謝朗」，認為自己無論場內場外，都變得更加成熟。職業生涯長時間處於「人球」的他，更希望能在南區闖出一片天，帶領球隊染指獎盃。

■圖、文：林卓臻

「疫情」兩字除了近年與港超結下不解孽緣，在「謝朗」的足球生涯中，也是不斷重複面對的一個命題：「記得6歲時開始接觸足球，正值『沙士』唔洗返學，阿媽嗰陣買咗個波畀我同阿哥，就係咁兩兄弟成日攞住個波落樓下踢波。」經兒時好友黃梓浩慫恿下，「謝朗」加入南華青年軍，年輕的他很快獲得賞識，入選港隊青年軍，首次代表港隊出外比賽的經歷令其難忘：「當年豬流感肆虐，去到新加坡喺酒店就確診，結果成個旅程，除咗練過幾次波，全程都冇落到場，只可以喺醫院度過。」

感謝流浪出手協助重返港超

雖然遇上波折，但無阻「謝朗」及後成為各級港隊青年軍常客，更因球員身份獲入讀大學的機會，其後順理成章展開職業球員之路。但球員狀態有起有跌，「謝朗」足球路上也絕非一帆風順，前東家天水圍飛馬在2020/21賽季後散班，「謝朗」透露當時除了被拖糧，更面臨「冇波踢」的窘境：「嗰段時間算係人生最低潮，但自己一直都好正面，可能自己由細到大，都覺得有啲嘢點嚟就點去，實有解決方法。」正所謂念念不忘必有迴響，上季「謝朗」轉戰甲組加盟南華，等待機會的同時，亦報考教練班自我增值，同班一眾標準流浪職球員，更為其打開重返港超的大門，獲推薦加盟流浪。雖然該季港超以腰斬告終，但「謝朗」亦對流浪心存感激，更透露球會總監李輝立協助其轉會到冠忠南區。

獲Ricky指點突飛猛進

今季南區開局強勢，被委以重任的謝朗軒獲得不少上陣機會，他直言感受到主教練鄭兆聰對自己的信任，更透露早在效力東方時期已獲Ricky力斟，惟當時因時機不合未能成事。「謝朗」今季出任慣常的右閘位置，經Ricky提點後有明顯得着：「我同Ricky都有傾過踢法，過程中我見到佢好了解我係一個咩類型嘅球員，開季至今，發揮確實係好咗，表現得更成熟。」

謝朗軒Profile

出生日期：1995年2月6日（27歲）

身高：1米73

司職：右閘

球衣號碼：22

曾效力球隊：東方、夢想駿其、理文流浪、理文、天水圍飛馬、南華、標準流浪

現效力球隊：冠忠南區

初為人父想當孩子好榜樣

變得成熟的另一主因，是「謝朗」已踏入人生新階段，上月底與妻子Hinman迎來千金的誕生，訪問途中「謝朗」不忘與記者分享其育兒理念：「一直好期待自己小朋友出世後嘅生活會係點，大家都話湊小朋友好辛苦，但我又唔係太過擔心，因為自己係好想做小朋友嘅榜樣，所以會多咗動力去警惕自己，令自己想做好每個細節。」

「謝朗」與妻子搬到位於南區的新居逾一年半，過往效力過多支本地球會的他，坦言希望擺脫「人球」生涯，在這支區隊長期發展：「每一年都走其實唔係一件好事，開始適應咗一位教練嘅踢法，又要轉去新環境重新適應，對自己發展點都有影響，希望喺南區穩定落嚟，自己都認同球隊嘅踢法同教練嘅理念，係一個好機會留喺呢隊波繼續進步。」