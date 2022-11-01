政府點名推廣滑板　陸俊彥望增資源出外集訓

滑板自東京奧運後在香港捲起熱潮，近日施政報告亦將滑板納入3項城市運動之一，作重點推廣。全香港滑板協會將於11月26至27日假銅鑼灣白沙道舉辦「利園滑板節」，讓市民近距離觀看滑板高手表演，加深對這項運動的認識。

全香港滑板協會主席李凯賢（Brian），對於滑板被納入3項城市運動之一表示振奮：「一收到消息整個滑板界都很興奮，政府主動推動這個運動，對我們來說很大鼓舞。」Brian指，總會近年於學校向學生推廣滑板運動，成績理想，他亦說到長遠計劃：「我們正初步計劃興建一個屬於香港隊的訓練場，長遠希望香港主場可以舉辦Street League Skateboarding等世界滑板賽。」

香港滑板隊代表陸俊彥亦有出席滑板節宣傳活動，更即席與小板仔示範花式動作。他表示，近期正積極訓練體能，備戰來年杭州亞運：「亞運延期對他影響好壞參半吧，好的方面是我可以將鑽研技術，變得熟練。」他喜見滑板運動「復興」，望政府撥更多資源給總會提拔年輕運動員：「希望新一代滑板運動員有更多出國機會，因為要走出舒適圈才有進步，透過出外集訓和比賽可以向其他高手學習。」