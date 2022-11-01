D組生死戰　熱刺作客馬賽唔輸即出線

歐聯D組上演生死戰，目前組內4隊都有出線機會，榜首熱刺目前形勢最好，今場作客法甲勁旅馬賽，只要唔輸波就可以出線，熱刺領隊干地必定貫徹最強穩守突擊戰術，務求全身而退；馬賽要爭出線非勝不可，但佢哋近期狀態陷入低谷，進攻力疲弱，2.5球嘅入球細值得支持。（Now 643周三凌晨4時直播）

熱刺喺今屆歐聯表現一般，雖然牌面上實力超班，但5輪賽事只贏過2場，踢到煞科輪仲未肯定出線。球隊最大問題係進攻力薄弱，就算擁有哈利卡尼、孫興民等頂級前鋒，干地嘅戰術仍然係以守為攻，中場起用大量工兵球員，令創造力極為疲乏，對上3場歐洲賽作客全交白卷。

喺李察利臣同古路施夫斯基養傷下，熱刺嘅進攻板斧更少，往往都係靠死球戰術爭取入波，不過干地嘅防守戰術亦算穩陣，尤其作客賽事專注防務，對手想入波更加困難，熱刺喺各項賽事近8仗作客，就有6次總入球開2球或以下。

馬賽近4戰不勝狀態極曳

馬賽目前排小組榜尾，但落後熱刺只有2分，因此今場贏波就肯定出線，可惜馬賽依家狀態極差，近4場賽事1和3負，射手阿歷斯山齊士已陷入4場入球荒，上場聯賽擔正兼入波嘅班巴迪安，並冇喺歐聯大軍註冊，連狀態最好嘅前鋒都冇得用。熱刺今場以1分為目標，有望穩守出線。