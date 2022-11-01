烏克蘭向FIFA投訴　要求取消伊朗世盃資格

卡塔爾世界盃今個月開賽，再有參賽球隊被要求取消參賽資格，今次主角係伊朗。烏克蘭足總向國際足協控訴，指伊朗向俄羅斯提供武器侵略烏克蘭，加上伊朗國內示威浪潮，促請FIFA取消伊朗參賽資格。

烏克蘭足總喺官網公布，呼籲國際足協取消伊朗世盃參賽資格，理由係伊朗近期國外同國內種種行為，包括伊朗向俄羅斯提供武器入侵烏克蘭。國際足協今年初已取消俄羅斯世盃參賽資格，認為伊朗亦應受到懲罰。

傳媒報道，烏克蘭並非唯一一個指控伊朗嘅國家，其他國家亦對伊朗參賽表達不安同憂慮，要求國際足協正視；不過消息人士指出，國際足協認為時間已經太遲，如果依家禁止伊朗參賽，將觸發混亂及一系列法律爭拗。

不過烏克蘭足總理直氣壯，發表聲明指：「伊朗近期種種行為，可能違反國際足協原則及條例，考慮到聯合國安埋會關於對伊朗實施制裁，以及據稱伊朗參與俄羅斯對烏克蘭軍事侵略，我們呼籲國際足協，考慮取消伊朗今屆世界盃參賽資格。」

國際足協今年較早時取消俄羅斯參賽資格，之後爆出厄瓜多爾參賽資格受質疑，但經裁決後已平息，接着傳出塞內加爾受政府干預，國際足協考慮禁賽，甚至卡塔爾人權狀況受到澳洲及德國質疑，認為不應成為主辦國，依家又輪到伊朗被指控，今屆世盃似乎特別多事。