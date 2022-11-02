熱刺補時絕殺出線16強　孫興民受傷

周三(2日)凌晨歐聯「死亡D組」打到最後一輪，終於決定2個出線資格誰屬。英超勁旅熱刺喺領隊干地停賽之下，踢到補時5分鐘，靠賀積查治建奇功，作客以2比1反勝馬賽，以小組首名出線16強。

不過，熱刺贏波亦付出沉重代價，射手孫興民撞傷頭部，面臨休戰6日，可能缺陣下周一(7日)凌晨英超大戰主場對利物浦。

雙方今場都要力爭贏波出線，踢法非常勇悍，造成互有損傷，開波9分鐘，馬賽中堅艾歷拜利傷出。

戰至23分鐘，輪到熱刺出事，孫興民同馬賽中堅贊素梅賓巴爭頂波時相撞，「孫仔」撞到頭部，即時痛苦倒地，唔能夠繼續比賽。反觀贊素梅賓巴唔止冇受傷，仲喺上半場補時為馬賽頂入成1比0。

換邊之後，熱刺積極反撲，同樣由中堅基文迪朗格勒頭槌破網扳平1比1。由於馬賽必須贏波，先至可以出線，比賽末段空群出擊，導致防線空虛，踢到補時5分鐘，熱刺打反擊，哈利卡尼傳畀賀積查治半單刀射成2比1完場。

英國《太陽報》報道，如果孫興民出現腦震盪，根據英格蘭足總規定，必須休息6日，意味呢位南韓國腳可能缺陣下仗英超對利物浦，對於熱刺絕對係重大打擊。

同組另1場，法蘭克福作客以2比1反勝士砵亭，以次名出線，士砵亭排第3位，轉戰歐霸盃。