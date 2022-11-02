日本球星做主角　法蘭克福變「翻版阿特蘭大」

周三(2日)凌晨歐聯D組，法蘭克福創造童話故事，作客以2比1反勝士砵亭，歐聯改制之後，首次打入16強。法蘭克福嘅日本國腳鎌田大地今仗射入1球12碼，連續3場歐聯取得入球，可以話係真實版《足球小將》戴志偉。

賽前兩隊同分，但由於法蘭克福首循環吞士砵亭3蛋，今仗必須贏波先至可以反超前對手，取得出線權。

葡超球隊士砵亭上半場39分鐘，由艾法高美斯入波先紀錄，令法蘭克福出線希望大受打擊，但呢支德甲球隊沉着應戰，62分鐘獲得12碼，鎌田大地主射入網扳平，10分鐘後，高路梅安尼建功，協助法蘭克福反勝2比1出線。

值得一提，法蘭克福上輪歐聯都係靠鎌田大地、高路梅安尼各入1球贏波，2人絕對係球隊出線最大功臣。

法蘭克福上季爆冷奪得歐霸盃冠軍，今季喺劣勢之下打入歐聯16強，唔少網民認為佢哋似2019/20年球季嘅阿特蘭大，當年呢支意甲球隊被睇淡情況下，奇迹打入歐聯8強，法蘭克福成為新一支歐洲神奇球隊。