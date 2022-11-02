高普歐聯100戰　利物浦贏「玻」慶祝

周三(2日)凌晨歐聯A組，利物浦主場鬥拿玻里，對於紅軍領隊高普有特別意義，今仗係呢位德國名帥教波生涯第100場歐聯，同時亦係佢執教利物浦第400場比賽。球員好識做，由穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯各建一功，以2比0擊敗拿玻里，用勝利為高普慶祝創下新里程碑。

賽前兩隊都已經取得出線權，今場屬於首名之爭，利物浦踢到85分鐘由穆罕默德沙拿近門撞入打開紀錄，戰至補時，達雲紐尼斯頂入成2比0。

雖然利物浦贏波追至同拿玻里同分，但由於雙方首循環交手，紅軍輸1比4，對賽成績較差，只能以次名出線，意味16強要硬撼其他組嘅非英超首名球隊，隨時會遇上拜仁慕尼黑等勁旅。

至於高普成為歐聯史上第7位領軍達100場嘅主帥，期間贏58場，以頭100場歐聯計算，僅次於贏61場嘅哥迪奧拿。

另外，高普亦成為利物浦史上第4位領軍達400場嘅領隊，期間贏243場，屬於紅軍史上領軍頭400場取得最多勝仗嘅主帥。

同組另一場，阿積士作客以3比1擊敗格拉斯哥流浪，以小組第3位轉戰歐霸盃。