美國體操女隊創歷史六連冠　袋走奧運入場券

即使體操女王比莉絲退役，以老帶新的美國女隊周二在利物浦舉行的世界體操錦標賽續顯實力，在女團破創歷史實現六連冠，並率先奪得巴黎奧運入場券。

美國新「全能天后」鍾絲（Shilese Jones）與兩位東京奧運獎牌得主嘉莉（Jade Carey）及芝莉絲（Jordan Chiles），連同去年全能銀牌得主華裔名將黃麗儀（Leanne Wong）及17歲的新秀巴克莉(Skye Blakely)出戰，她們以總分166.564分擊敗英國（163.363）奪冠，而以第8名躋身決賽的加拿大則有突破表現，以160.563分獲得銅牌。俄羅斯因為俄烏戰役被禁賽，巴西獲得第4，意大利及中國分別排第5及第6名。

去年美國在東京奧運團體獲銀牌，錯過了實現奧運會連世錦賽六連冠的好夢，而隨着比莉絲及奧運全能金牌蘇妮莎‧李等名將退役，美國女隊整頓後以2024年巴黎奧運為目標，而8月奪得全美全能冠軍的Konnor McClain，因上月遇上背傷被迫放棄今屆世錦賽，相信待她康復後，美國女隊實力更強。

「坦白講，實在太奇妙了。」芝莉絲賽後興奮地表示:「這是經歷了很長的旅程，能夠走到這裡，這是我第四次爭取參加世錦賽，能夠再奪金牌真是很激動。很興奮，我為自己及團隊感到自豪。」今次世錦賽的前三名均可直接獲得2024年巴黎奧運的參賽資格。

至於港隊今次有三位運動員爭逐，石偉雄日前在跳馬初賽亮相，最終以兩跳平均分獲13.616分排第22名，無緣決賽；而女將黃曉盈及陳卓琳在平衡木初賽分別獲得10.266分及10.033分，同樣無緣決賽。