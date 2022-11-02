冠軍相！拜仁第3次歐聯分組賽全勝創紀錄

周三(2日)凌晨歐聯C組，拜仁慕尼黑提早穩奪小組首名資格下，仍然冇留手，主場以2比0擊敗國際米蘭，成為今屆唯一分組賽6戰6勝嘅球隊，並超越皇馬，成為歐聯史上首支累積3次分組賽全勝嘅球隊，盡顯冠軍相。

賽前已經確定拜仁慕尼黑、國際米蘭分別以首名及次名出線，拜仁上半場32分鐘由班捷文柏華特近門射入領先。

換邊之後，祖普莫亭射入世界波，呢位33歲喀麥隆國腳已經連續6場比賽入波，合共有7球進帳及2次助攻，狀態非常勇猛，並獲選為今場最佳球員。

祖普莫亭球員生涯大部份時間平平無奇，2年前加盟拜仁之後，一直擔任羅拔利雲度夫斯基嘅副選，羅拔佬今季離隊後，祖普莫亭終於有較多時間上陣，以行動證明實力。

拜仁慕尼黑繼2019/20年球季及上屆之後，第3次以分組賽全勝姿態出線，實力非常超班。

同組另一場，篤定以第3位轉戰歐霸盃嘅巴塞隆拿憑費倫托利斯梅開二度，馬高斯阿朗素、19歲小將柏保路托利各入1球，作客以4比2擊敗柏辛域陀尼亞。