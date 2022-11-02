祖高域巴黎賽兩個10連勝　直入年終賽惹批評

曾奪六屆冠軍的塞爾維亞球員祖高域，周二在巴黎大師賽強勢闖關，豪取這個比賽的10連勝兼今季巡迴賽10連勝，向衞冕路進發；然而目前在ATP年終賽暫列第10的他，獲確認可以直接提早入圍惹來其他球手不滿，更批評ATP欠缺公平。

被列為今屆大師賽６號種子的祖高域，面對出生於巴黎的美國球手卡斯(Maxime Cressy)以直落兩盤7比6(1)、6比4取勝，迎來巡迴賽及巴黎大師賽10連勝之餘，也是對美國球員的24連勝。此役也是祖高域於巴黎大師賽的第50場賽事，狀態極佳，54個發球分取得其中48個，篤定了16強席位。

至於同日爭逐巴黎賽的英國「一哥」諾迪賽後談到祖高域年終賽直接入圍，則認為有點不公平，「祖高域是靠溫網奪冠後，以針對大滿貫冠軍優待規則入圍，我覺得有點奇怪，我不清楚以前是否有這條規則，感覺不太公平。」目前ATP年終賽的8個單打名額已確定了6人，尚餘兩個席位，而積分排名榜上祖高域排第10，他以是溫網冠軍的身份直入；而據ATP於2000年的規定，在一個賽季取得大滿貫而且世界排名於第8至20位的球員，可自動獲得年終賽參賽資格。

至於女子年終賽方面，世界「一姐」施華德周二亮相，她以直落兩盤6比2、6比3贏Daria Kasatakina，繼續保持連勝，今季單打賽事已取得了65勝8負的紀錄，而對住TOP10球員同樣橫掃，錄得13勝1負的成績。