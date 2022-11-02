保首名開波即搶　PSG半場大起祖記

歐聯H組尾輪賽事，祖雲達斯主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG），雖然PSG已順利出線，但佢哋同次席賓菲加同分，得失球比對方多4球，今仗贏波先確保首名出線席位，避免喺16強與一線勁旅碰頭，因此未必放軟手腳，佢哋踢法搶韁，對住祖雲達斯條豆腐防線，半場大博得過。（Now 643周四凌晨4時直播）

PSG上輪歐聯提前出線後，返到聯賽中後場主力輪換，前鋒三叉戟尼馬、美斯、基利安麥巴比悉數上陣，結果3大巨星齊齊入波，4比3險勝特魯瓦，佢哋3個雖然傳聞有心病不和，但喺場上表現確實超班，尼馬除咗交出1入球1助攻，仲有一次「自轉交波」畀麥巴比單刀，呢條鋒線今場返到歐聯賽場，入波話咁易，球迷等睇好戲。

祖雲達斯防線曳到爆

祖雲達斯已提前出局，但都要同榜末海法馬卡比爭奪歐霸盃資格，所以今場會積極進攻，不過佢哋近況低迷，特別係防守奇差，歐聯5仗共失11球，近兩仗歐聯全敗兼半場落後，就算有主場之利，相信都擋唔住強敵來犯，加上PSG近5仗歐聯4次半場開2球或以上，半場大好路。

直播表

周四1:45am 歐聯 皇家馬德里 Vs 些路迪

Now 643

周四1:45am 歐聯 薩克達 Vs RB萊比錫

Now 644

周四4:00am 歐聯 車路士 Vs 薩格勒布戴拿模

Now 645

周四4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 巴黎聖日耳門

Now 643

周四4:00am 歐聯 曼城 Vs 西維爾

Now 644

周四4:00am 歐聯 AC米蘭 Vs 薩爾斯堡

Now 646