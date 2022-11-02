港甲 梁子駿告別戰 中西區反勝愉園

港甲第5輪賽事在剛過去的周末順利完成，幾支實力分子都獲得好成績，其中中西區在先落後情況下反勝愉園，於這場前港隊代表梁子駿的告別戰，順利全取3分。至於駿英九龍城與高力北區雖然齊齊贏波，但比賽過程就相當不同。

效力中西區的前港隊代表梁子駿，即將舉家移民英國，今場亦成為「握手哥」離港前的告別戰。過去曾效力南華、東方、晨曦及冠忠南區等本地球會的梁子駿，在周日（30日）面對愉園一戰，戴上隊長臂章出任翼鋒，為許宏鋒及布蘭克兩位前鋒輸送彈藥。「快活谷」率先入局，前鋒大衞佐敦7分鐘就為球隊先開紀錄。落後的中西區站穩陣腳後很快作出回應，憑開季腳風奇順的許宏鋒，以及布蘭克各入1球，完上半場前反超比數。換邊後，許宏鋒接應角球頭槌建功，為中西區拉開領先優勢，雖然愉園靠大衞佐敦比賽尾段追至較接近比數，但為時已晚。最終中西區順利擊敗愉園，繼續保持不敗走勢。

同日新升班的駿英九龍城就於九龍仔公園，與佳聯元朗上演前列大戰。九龍城靠陳文輝把握一次半單刀機會，率先打破僵局。完半場前，黃智康禁區內勁射，導致曾家進自擺烏龍，令雙方回到同一起跑線。換邊後，李泓謙開出罰球，元朗守將何浚皓情急之下踢入自家大門，最終九龍城靠這個入球鎖定勝局。相比之下，高力北區在上周六（29日）就贏得輕鬆得多，憑宏愷志梅開二度，和方俊業大演帽子戲法，最終在廣福公園以7比0大炒東區。踢少1場的北區開季4戰全勝，於積分榜上緊追1哥駿英九龍城。