關鍵一戰 薩克達硬淨頂到萊比錫

歐聯Ｆ組尾輪關鍵戰，薩克達在中立場波蘭硬撼ＲＢ萊比錫。萊比錫今仗只要唔輸即出線，加上正選門將古拉施斯仍要養傷，今仗隨時踢得保守，薩克達有得受讓，讓球主勝咪錯過。（Now 644周四凌晨1時45分直播）

萊比錫正選門將缺席

先講講Ｆ組形勢，榜首皇家馬德里已肯定出線，次席嘅萊比錫領先薩克達3分，即係話萊比錫今仗有分落袋，就一定壓住薩克達鎖定頭2名。

事實上，萊比錫自從由馬高路斯於9月中途接手後，12仗僅2敗，單計近9仗更獲7勝2和未輸過，其中上輪歐聯3比2力克皇馬，贏得精彩。

不過首席門神古拉施斯自10月頭對些路迪傷出後，至今仍未好番，副選門將巴拉斯域治唔算穩健，加上首循環曾不敵薩克達，若今仗輸波會被追至同分，便會因對賽成績較差而出局，既然今仗1分收貨，必定先做好防守。

另一邊廂，薩克達出線仍未絕望，今屆5仗歐聯僅1敗，由於佢哋首循環大勝萊比錫4比1，只要今仗贏波即可憑較佳對賽成績，反壓萊比錫晉級，因此戰意唔使懷疑，今仗有得受讓咁筍，讓球主勝必揀。睇番呢支烏克蘭勁旅，近4仗歐聯3和1負，進取啲不妨買埋和波。