出線生死戰盡地一煲　AC米蘭薩爾斯堡大駁火

歐聯分組賽煞科日賽事，焦點落喺E組身上，小組第2位嘅AC米蘭主場迎戰第3位嘅薩爾斯堡。「紅黑兵團」目前領先薩爾斯堡1分，今場唔輸就出線，相反薩爾斯堡係非勝不可，面對AC米蘭強大火力都會盡地一煲搶攻，預料戰情會相當開放，2.5球嘅入球大穩開。（Now 646周四凌晨4時直播）

AC米蘭今屆歐聯除咗兩次輸畀車路士外，其餘賽事表現唔差，教練皮奧利嘅戰術相當進取，上輪作客照炒薩格勒布戴拿模4球，基奧特同拉菲爾利亞奧組成嘅鋒線甚有睇頭。睇番AC米蘭近4場賽事，總入球全部開3球或以上，主攻踢法往往製造大量入球。

雖然AC米蘭喺上輪意甲失利，於3分鐘內連失兩球，最終1比2不敵拖連奴，接近一年嘅聯賽作客不敗身被破，但嗰場佢哋用咗唔少副選，不能作準。

今場佢哋回師聖西路出擊，即使和波就夠出線，估計都唔會龜縮，以攞晒3分為目標，加上「紅黑軍團」列比錫、卡積亞等都係經驗豐富嘅球員，唔會因為一場輸波而被打沉，相反今場會盡快爭取領先，令對手無法翻身。

薩爾斯堡搶攻易失守

薩爾斯堡落後AC米蘭1分，今仗必須贏波先可以出線，佢哋今屆上陣球員平均年齡只有22歲279日，係歐聯分組賽最後生球隊，勇字當頭下會毫無保留搶攻爭勝，防線難免空虛，隨時令對手有機可乘。

兩隊今場都會採取進攻踢法，2.5球大盤值得捧場。