歐聯16強出爐　AC米蘭、萊比錫出線！

歐聯分組賽周四(3日)凌晨煞科！16強最後兩個席位落喺AC米蘭同RB萊比錫手上，E組AC米蘭主場4比0大勝薩爾斯堡，相隔9年再度殺入歐聯淘汰賽、F組嘅RB萊比錫作客亦4比0數薩克達出線。歐聯16強當中，英超、德甲各佔4隊，雄霸半壁江山，而16強抽籤會喺下周一(7日)舉行。

AC米蘭今場對薩爾斯堡只要打和就出線，不過佢哋並唔錫力，基奧特14分鐘接應角球輕鬆頂入後，46分鐘而頭槌助攻拉迪高歷頂入2比0，57分鐘基奧特再下一城，呢位法國老將補時階段再助攻祖利亞美斯亞斯埋齋，個人貢獻2入球2助攻，帶領AC米蘭大勝4比0出線。

AC米蘭贏波後以E組次名出線，佢哋對上一次殺入歐聯16強，已經要數到13/14球季，教練皮奧利賽後表示：「16強抽籤無論對邊隊，都肯定充滿挑戰，不過我哋亦都係意甲冠軍，喺歐聯行得愈遠愈好！」16強除AC米蘭外，仲有國際米蘭同拿玻里兩支意甲球隊。

F組嘅出線席位就由德甲嘅RB萊比錫拎到，意味5支參賽嘅德甲球隊，有4隊成功躋身16強，同英超一樣成為16強最大客戶，而英超4隊入面有3隊更加係以小組首名身份晉級。至於西甲就最令人失望，4隊參賽球隊只有皇家馬德里晉級。

歐聯16強名單

首名：拿玻里(意甲)、波圖(葡超)、拜仁慕尼黑(德甲)、熱刺(英超)、車路士(英超)、皇家馬德里(西甲)、曼城(英超)、賓菲加(葡超)

次名：利物浦(英超)、布魯日(比甲)、國際米蘭(意甲)、法蘭克福(德甲)、AC米蘭(意甲)、RB萊比錫(德甲)、多蒙特(德甲)、巴黎聖日耳門(法甲)