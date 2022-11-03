D1泳賽　李芯瑤6日兩破紀錄：證明協恩都有實力！

港九區D1中學校際游泳比賽決賽日周四（3日）假九龍公園游泳池舉行，協恩中學的李芯瑤在女子C Grade 50米自由泳決賽以25秒87力壓兩名拔萃女書院泳手封后，6日內兩破學界紀錄。颱風尼格襲港，天文台於今早6時20分取消所有熱帶氣旋警告訊號，李芯瑤直言賽前心情受影響，慶幸賽事沒有取消，讓她有機會為校爭光。

中二的李芯瑤初賽已在50自展現絕佳狀態，造出新學界紀錄26秒06，首名晉級。決賽她再將紀錄推前至25秒87，她賽後相當興奮：「好開心，終於有個比賽證明到自己的實力。3個月前練水試過游出25秒8，但之前長池賽一直都游不到這個時間。」本港受颱風尼格吹襲，如今晨6時半仍掛3號風球，上午賽事就會取消，「芯瑤」透露賽前感到忐忑不安，影響睡眠質素：「好驚游不到，浪費了如此好的狀態，整晚醒了很多次，睡得不太好。」

她指「一落波」就趕赴體院泳池熱身約半小時，為比賽作最後準備，能以成熟心態應付各種突如其來的挑戰，相信就是這天達成目標的一大關鍵。她表示，協助協恩打破女拔壟斷亦為這面獎牌添特別意義，感謝同學為她打氣：「大部份女子游泳紀錄都是來自女拔萃，今次可以讓外界知道，原來協恩泳手都有能力成為紀錄保持者。」