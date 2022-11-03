阿仙奴隨時出副選　小心中伏

歐霸盃A組尾輪賽事，阿仙奴主場迎戰蘇黎世。阿仙奴雖然嚟緊周末有對車路士嘅後顧，但殺雞焉用牛刀，面對包尾大幡蘇黎世，半力出擊都夠贏兼鎖定首名，佢哋近期喺歐霸盃少交收，3.5球嘅入球細更值博。（Now 643周五凌晨4時直播）

阿仙奴原本上輪歐霸盃對燕豪芬，只需打和即鎖定首名，點知大意失荊州，作客淨吞兩蛋，將懸念留到今輪。由於小組第2要打多一圈淘汰賽先可以躋身16強，阿仙奴必定力爭首名，佢哋依家領先次席燕豪芬2分，仍掌握主動權，今仗贏波就肯定獲首名，戰意鮮明。

不過要留意，阿仙奴有中場硬漢格列沙加坐波監，而下仗聯賽要作客同市死敵車路士，更加惡啃，既然今仗對住5輪歐霸盃輸4仗嘅蘇黎世，主帥阿迪達可繼續玩輪換，好似上仗聯賽大勝森林省兩粒嘅雷斯尼爾遜可擔正，夠殺有餘。

蘇黎世仲有嘢爭唔會hea踢

另一邊廂，瑞士球隊蘇黎世只落後「3哥」波杜基林特1分，仲有機會爭上第3位博踢附加賽打歐協聯，仍有一定戰意，唔會任人魚肉。況且阿仙奴於今屆歐霸盃5輪獲4勝1負，其中3仗小勝1粒，而呢5輪全開3球或以下，預計贏波都係點到即止，3.5球嘅入球細穩開。

直播表

周四11:30pm 歐協聯 RFS Vs 費倫天拿

Now 643

周五1:45am 歐霸盃 飛燕諾 Vs 拉素

Now 644

周五1:45am 歐霸盃 摩納哥 Vs 貝爾格萊德紅星

Now 645

周五1:45am 歐霸盃 皇家蘇斯達 Vs 曼聯

Now 643

周五4:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 蘇黎世

Now 643

周五4:00am 歐霸盃 波杜基林特 Vs 燕豪芬

Now 644

周五4:00am 歐霸盃 羅馬 Vs 盧多格德斯

Now 645

周五4:00am 歐協聯 布加勒斯特星隊 Vs 韋斯咸

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