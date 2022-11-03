停戰兩年再出擊　胡兆康等6港將出戰保齡世界盃

香港保齡球總會將會派出6男出戰11月11至23日，在澳洲昆士蘭舉行的2022世界盃保齡球賽，備戰明年一月在香港主場舉辦的亞洲錦標賽。港隊在出發前獲消毒產品供應商GERMAGIC™️贊助防疫消產品以及運動鞋，為賽事做好準備。

世界盃保齡球賽原定每年舉行，但礙於疫情影響，賽事推遲兩年至今年才復辦。同時，賽制亦由過往的個人賽改為團體賽，大大影響了整體的變數。香港代表隊希望藉這次比賽備戰明年一月在香港主場舉辦的亞洲錦標賽，而亞洲錦標賽將直接影響港隊爭取出線2023世界錦標賽的席位。港隊是次派往澳洲的運動員包括：胡兆康、麥卓賢、曾德軒、謝晉軒、黃鈞源、郭穎揚。

香港保齡球總會主席劉掌珠女士表示：「我希望香港隊成員能夠好好吸收經驗，為明年一月的亞洲錦標賽做準備。因為港隊自2020疫情爆發至今都沒有出外參加世界性賽事，對其他國家的對手及策略需要重新認識。而香港保齡球場也因疫情期間曾經封閉，港隊這兩年缺乏比賽實戰的機會，希望他們可以能夠在今次旅程重新適應比賽的節奏，為香港爭取好成績，期望明年亞洲錦標賽能夠在香港主場奪取獎牌並成功奪得2023年世錦賽參加資格。」

捷和實業有限公司副總裁兼市場營銷總監洪思聰先生表示：「GERMAGIC™一直本着香港科研、香港精神、香港心的理念，很榮幸可以贊助香港保齡球代表隊。保齡球是香港自1952年參與亞運會以來，首個贏得亞運金牌的項目，是港人一直引以為傲的運動。我們很高興可以為港隊提供全面的抗菌防疫方案，令運動員可以更專注、安心地出席比賽，為香港爭取佳績，同時將香港抗疫科技展示給全世界，為提升香港科研的國際地步而努力。」