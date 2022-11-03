張小倫養傷半年　12月香港公開賽復出

香港花劍「大師兄」張小倫於5月仁川大獎賽受傷，導致左腳阿基里斯腱斷裂。休養半年，他周四（3日）宣布於12月初香港公開賽復出，為新一季國際賽熱身：「我要與自己競爭，挑戰自己極限，延續運動員生涯。」

香港劍擊總會宣布香港公開賽將於12月3日至4日上演，花劍「大師兄」張小倫聯同「小花」梁雅蕾、陳諾思、佩劍小將薛雅齊和陳樂熹出席記者會，而原定出席的「劍神」張家朗因身體不適，只透過電話與粉絲打招呼：「剛看完醫生，大家不用擔心，我會好好休息。」

37歲的張小倫年中遭遇阿基里斯腱斷裂重創，他透露康復進度已有8、9成，將於香港公開賽復出：「我原本想星期日（挑戰盃錦標賽）復出，但醫生怕我控制不了自己，想我再練多一個月力量和速度。」他笑稱養傷半年，「日日都想打（比賽）」，只是醫生和教練不允許，久違地踏足賽場，期望建立信心和狀態，迎接新一季國際賽。

新季本月展開，張家朗、蔡俊彥、楊子加、吳諾弘、崔浩然等下周啟程到德國，參加首站世界盃，短暫回港後，再與張小倫一起征戰日本站。作為東京奧運代表，他冀爭取2024年巴黎奧運團體賽入場券：「我知好難，始終花劍隊人腳多了，教練不停變陣，上季團體賽成績一般。」他又透露完成日本站後，法國隊會來港集訓兩星期：「是Greg（花劍隊教練Gregory Koenig）帶來這些機會。法國隊整體水平好高，有十幾二十個劍手都處於同一水平，但我們只有4、5個，有交流才有進步。」

劍總早前修訂港隊遴選制度，有別於過往側重運動員本地賽成績，將綜合計算本地及國際賽成績。張小倫認為公平：「我們是代表香港，要在國際賽爭取佳績，而非自己人鬥自己人。」