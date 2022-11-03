【港講J.League】日職聯煞科　最後一周上演大激鬥！

眨吓眼，2022日職聯球季已經進入到最後一周，踢埋今個星期比賽後，日本球壇將會進入休戰期，並為11月20日展開的卡塔爾世界盃決賽周進行最後準備。雖然去到煞科一周，但日職聯無論喺冠軍抑或護級的形勢上仍然係充滿懸念，今日就同大家檢視下日職聯煞科形勢。

橫濱水手、川崎前鋒爭標終極戰

2021球季的冠亞軍川崎前鋒及橫濱水手，嚟到今屆再度冤家路窄，更要鬥到最後一周先知道冠軍誰屬。橫濱水手喺今個球季一路都穩站前列位置，更一度帶離川崎前鋒達8分之多，眼看冠軍到手之際，橫濱水手竟然接連輸畀護級份子大阪飛腳及磐田山葉，領先優勢一下子蕩然無存。好彩係橫濱水手喺上輪賽事終於回復正常水準，於主場以4比1大勝浦和紅鑽，保住榜首的2分優勢。

力爭三連霸的川崎前鋒，近年先後流失了田中碧、三笘薰、旗手怜央等主力球員，但依然能夠保住霸主地位。今屆球隊大部份主力留隊，更有泰國頭號球星猜拿迪普桑格辛（猜拿帖）加盟令人寄予厚望。不過開季後川崎前鋒的表現卻有下滑之勢，季中踢完亞冠盃又受傷兵問題困擾而一度斷送爭標機會，幸好球隊喺季尾階段愈戰愈勇，最終追至只有2分差距。

橫濱水手今周將作客褪色勁旅神戶勝利船，川崎前鋒則作客FC東京。喺得失球差上面，橫濱水手就領先川崎前鋒達11球，後者喺數字上已無反先可能，所以橫濱水手今周作客神戶只要唔輸波即可封王，形勢上的確稍為佔優。值得一睇的係，川崎前鋒陣中的谷口彰梧及山根視來已經成功入選日本世界盃大軍名單，又睇下球隊可唔可以沾下佢哋的旺氣製造奇蹟喇！

三哥廣島三箭亞冠席位有懸念

廣島三箭上輪聯賽雖然輸波，但由於第四位的大阪櫻花同樣未能贏波，廣島三箭得以穩坐第三位過終點，連同之前分獲聯賽盃冠軍及天皇盃亞軍，今季對於廣島三箭來講可說是豐收一季。

過往的日職聯第三名，都可以取得亞冠盃外圍賽資格，之不過亞足聯由下屆亞冠聯開始會將其中一個參賽名額預留畀衞冕冠軍，因此廣島三箭能否參加下屆亞冠聯，仍然要視乎浦和紅鑽喺下年舉行的亞冠盃決賽能否奪冠，若然浦和紅鑽衝擊冠軍失敗，廣島三箭則可落實重返亞洲賽場。

護級形勢混亂 清水心跳力爭逃出生天

降班方面，日職聯包尾兩隊將會直接降班，而尾三球隊則要同日乙升班附加賽的勝出球隊進行附加賽爭護級，因此除了包尾的磐田山葉篤定降班，尾二至尾六的球隊仍未完全脫險，最後一周的護級形勢可預期相當刺激。

尾六的湘南比馬，暫時比尾三的京都不死鳥多3分，最後一周作客柏雷素爾只要唔輸波就肯定可以避過附加賽的威脅。

至於尾五的福岡黃蜂則比湘南比馬少1分，已經肯定避過直接降班，但球隊喺得失球上並無優勢，如果今周作客浦和紅鑽失分，又適逢京都不死鳥、大阪飛腳同時贏波，就會跌落尾三出戰附加賽，所以今周都唔可以坐定粒六。

靜岡市隨時係「悲情城市」

今季表現令人相當失望的大阪飛腳，喺上輪聯賽主場以2比0擊敗有遠藤保仁首次作客倒戈的磐田山葉，一下子升上尾四之餘，更將對手踢落日乙。大阪飛腳最後一周要作客鹿島鹿角，非常惡踢，僅以1分落後的京都不死鳥仍有力反先；幸好大阪飛腳同尾二的清水心跳已有3分差距，今周作客鹿島鹿角只要多取1分則肯定可以避免直接降班，壓力相對細少少。

尾三的京都不死鳥乃今季的升班馬，戰績平平也不令人意外，球隊上周只能主場悶和大阪櫻花對護級形勢冇乜幫助；不死鳥本周作客磐田山葉就有明確目標，只要贏波就肯定唔使直接降班，仲隨時可以反壓大阪飛腳甚至係福岡黃蜂避過附加賽，所以今周京都不死鳥最緊要都係先做好自己的贏波本份。

靜岡縣球隊磐田山葉經已降班，同樣來自靜岡縣的清水心跳護級形勢可以話係相當嚴峻，佢哋暫時得33分，落後尾三的京都不死鳥2分、尾四的大阪飛腳3分，所以今周作客北海道札幌岡薩多除了要自己贏波，更要寄望京都不死鳥及大阪飛腳失分至可以避過直接降班的厄運，又睇下有份入選日本世界盃大軍的守門員權田修一，可唔可以帶領球隊創造奇蹟喇！

從上述所見，今屆日職聯煞科一周依然係充滿話題性，絕對值得各位球迷睇到最後；而除了谷口彰梧、山根視來及權田修一，長友佑都（FC東京）、酒井宏樹（浦和紅鑽）、相馬勇紀（名古屋鯨魚）都有份入選日本世界盃大軍，想睇佢哋狀態如何就記住留意今周的賽事喇！

本周日職聯直播時間：

11月5日下午2：00 神戶勝利船 對 橫濱水手 有線電視602／662

11月5日下午2：00 FC東京 對 川崎前鋒 有線電視604／664

#11月5日下午3：00 大阪櫻花 對 名古屋鯨魚 有線電視602／662

#11月5日晚上7：00 北海道札幌岡薩多 對 清水心跳 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準，#為延播賽事

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