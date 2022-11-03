D1泳賽李芯瑤3金兩紀錄　男女拔實現連霸　

「港九區D1中學校際游泳比賽」周四（3日）於九龍公園游泳池舉行決賽，全日共誕生7項紀錄，協恩中學的李芯瑤狀態大勇，連破C Grade 50米及100米自由泳學界紀錄後，協助協恩贏得C Grade 4x50米混合泳金牌，以3金完成今屆賽事。拔萃男、女書院贏得男女子全場總冠軍，分別實現29及34連霸。

上午先有協恩中學的李芯瑤和拔萃男書院的劉建希，分別於女子C Grade 50米自由泳及男子B Grade 100米蛙泳，以25秒87及1分05秒正打破學界紀錄。李芯瑤表現大爆發，下午再於C Grade 100米自由泳以56秒77封后，個人連破兩項學界紀錄。

喇沙書院下午接連憑傅恩澤和張榮恩在C Grade 及B Grade 200米蛙泳，游出新學界紀錄奪冠，時間分別為2分鐘28秒57及2分鐘19秒04。中一的傅恩澤（Kevin）滿意自己造出最佳時間，眼見師兄麥世霆在世界賽打破香港200蛙短池紀錄，6歲起習泳的Kevin直言感到鼓舞，未來亦會以代表香港出賽為目標：「希望向世青、亞運及奧運進發。」

中四的張榮恩為備戰今屆賽事，近月每日練水，終於迎來個人首個學界紀錄，他不忘感謝母親全力支持：「多謝媽咪，成長過程中她一直很鼓勵我，游得不好不會罵我，平時比賽都會在場邊照顧我，她今天都有來。」喇沙今屆有兩項紀錄，張榮恩昐學校更重視運動項目：「相對運動，學校更重視學業，這些紀錄證明我們是真材實料！」

接力賽鬥得激烈，女子C Grade 4x50米混合泳接力，頭3棒守在第2位的協恩中學憑第4棒的李芯瑤發力從後居上，助協恩以2分03秒79、0.05秒之微反勝女拔。協恩其後再於C Grade 4x50米自由泳得第2名，最終以165分力壓女拔贏得冠軍，阻止後者「大滿貫」。另一焦點為男子B Grade 4x50米自由泳，賽事因槍聲問題影響起跳而需重賽，最終男拔由吳天騏、盧梓霖、劉建希及陳子鈞以破紀錄時間1分37秒31奪冠。

總成績方面，拔萃男女書院分別以總分508及574.5分贏得全場總冠軍。男子組第2、3名為聖若瑟書院（435分）及喇沙書院（286分）。女子組第2、3名則為協恩中學（435.5分）及德望學校（240分）。女拔隊長馮雪瑩透露泳隊有多達7人因要隔離等原因而缺席賽事，但無阻泳隊爭勝決心：「缺席的隊友今天都在群組為我們打氣，大家因為這件事反而變得上下一心，齊心衝冠。」男拔是日缺席C Grade 4x50米自由泳接力，可謂損失慘重，最終賠上C Grade冠軍。男拔隊長葉珀滈指，當時隊員或因現場太吵而聽不到召集，隊員、隊長和老師都有責任，對男拔泳隊是一大教訓。

今屆總分最低的兩間學校將會「降班」，男子組的福建中學和聖保羅男女中學，以及女子組的瑪利曼中學及港大同學會書院下個學年將降至D2組別出賽。

港九區D1游泳決賽新學界紀錄：

劉建希 （拔萃男書院）

男子B Grade 100蛙 1分05秒00

李芯瑤（協恩中學）

女子C Grade 100自 56秒77

女子C Grade 50自 25秒87

傅恩澤（喇沙書院）

男子C Grade 200蛙 2分鐘28秒57

張榮恩（喇沙書院）

男子B Grade 200蛙 2分鐘19秒04

女子B Grade 4x50米混合泳接力

拔萃女書院（吳綽恩、楊凱晴、林韵晴、馬梓晴） 1分58秒53

男子B Grade 4x50米自由泳接力

拔萃男書院（吳天騏、盧梓霖、劉建希及陳子鈞） 1分37秒31