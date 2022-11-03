穩陣行先必歎慢板　皇蘇守細波硬頂曼聯

歐霸盃E組焦點大戰，皇家蘇斯達主場硬撼曼聯，榜首皇蘇今仗只要和波，就可以取得小組首名，直接晉級16強，相信會採取穩陣踢法；另邊廂，曼聯入波能力欠佳，想贏並唔容易，建議捧中位數2.5球嘅入球細仲穩陣。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

雙方首循環交手，皇家蘇斯達憑一球12碼，作客以1比0擊敗曼聯，並一直保持分組賽全勝。目前領先紅魔鬼3分，淨得球亦比較多，首名出線形勢佔上風，今仗可以歎慢板睇定來踢，最重要係保持不敗甚至輸1球，都完成任務，以佢哋5戰僅失1球嘅堅固防線，絕對有條件守到尾，冇必要冒險同曼聯鬥攻。

紅魔火力疲弱炒唔起

反觀曼聯必須贏2球或以上至可以憑較佳對賽成績，反超前取得小組首名，否則就需要踢附加賽，爭勝鬥心應該比較強。可惜「紅魔」今季攻擊力依然平平，即使贏波往往都只係小勝，包括上仗英超贏韋斯咸1比0。

值得留意，曼聯出戰歐霸盃，領隊坦哈格多數派C朗踢正選前鋒，但呢位37歲球星今季狀態大不如前，經常浪費入球機會，由佢負責攻堅，反而對紅魔鬼不利。因此曼聯想大勝恐怕亦有心無力，考慮到球隊近5次歐霸盃同西甲球隊交鋒，總入球全開2球或以下，預料會形成拉鋸局面，入波唔會多。