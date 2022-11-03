總統選舉引爆巴西內訌　尼馬被炮轟

巴西被視為今屆世盃冠軍熱門之一，不過開波前竟出現內訌問題，據西班牙《每日體育報》報道，尼馬早前喺巴西總統選舉入面高調發聲，違反球員間唔會公開表態嘅協議，引嚟部份球員不滿，而巴西名將祖連奴比南布肯奴(P祖連奴)更公開炮轟尼馬。

巴西總統選舉令當地氣氛緊張，一眾巴西國腳為專心備戰世界盃，曾協議唔會就選舉公開表態，但尼馬就多次高調為博爾索納羅拉票，動員自己龐大嘅社交網追隨者投票，甚至話會將世界盃決賽周嘅第1個入波獻畀博爾索納羅。最終博爾索納羅連任失敗，尼馬亦成為新總統盧拉支持者狙擊目標，隨時令巴西國家隊更衣室分裂。

前巴西國腳P祖連奴日前亦向尼馬開火：「見到尼馬呢啲右翼球員走去支持法西斯主義者，我就覺得好嘔心，我哋都係嚟自基層，我哋係人民，點可能企喺另外一邊？」其實除尼馬之外，巴西右閘丹尼爾都曾拍片為博爾索納羅拉票。

2018世界盃前，德國中場奧斯爾為土耳其獨裁總統埃爾多安選舉拉票，引起德國內訌，大批球迷要求將奧斯爾踢出國家隊，雖然奧斯爾最終都有份參賽，但德國嘅表現就非常差勁，喺分組賽排包尾出局。