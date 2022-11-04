曼聯贏得少失首名資格　面臨噩夢附加賽

歐霸盃分組賽周五(4日)凌晨結束，E組曼聯雖然作客1比0擊敗皇家蘇斯達，但因為「贏得少」而未能搶到小組首名。以次名出線對曼聯影響極大，要踢多2場附加賽之餘，對手仲可能係巴塞隆拿、祖雲達斯等頂級豪門，加上世盃後嘅超密集賽程，令曼聯下半季壓力大增。

曼聯今場要贏多過1球先可以首名，領隊坦哈格亦派出C朗拿度、般奴費南迪斯等大部份主力，17分鐘由小將加拿祖接應C朗傳送先開紀錄。不過曼聯今場表現麻麻，全場就只有入波呢腳中龍埋門，反而皇蘇有14次攻門，若非迪基亞表現神勇，曼聯連3分都未必拎到，最終曼聯小勝1比0，但得失球差唔及皇蘇要次名出線。

歐霸小組首名同次名出線影響深遠，曼聯依家要喺明年2月踢多2場附加賽，而且對手係歐聯小組第3名「空降」球隊，潛在對手包括巴塞隆拿、祖雲達斯、西維爾、阿積士、士砵亭、利華古遜、薩克達同薩爾斯堡，全部都係實力份子，而且加埋2場附加賽，曼聯喺4月份之前所有周中都填滿賽事，面臨地獄賽程。

坦哈格賽後表示：「我哋以首名出線為目標，做唔到當然係失望，不過講到底我哋今仗都係贏波，而且保持不失球，亦都製造到機會，只係鋒線出現咗問題，我哋會盡力改正錯誤，球隊需要更多入球火力。」坦哈格亦點名讚揚入波嘅加拿祖，認為佢會係球隊未來主力。

●歐霸盃出線名單

小組首名(直入16強)：阿仙奴、費倫巴治、貝迪斯、聖基萊斯聯、皇家蘇斯達、飛燕諾、弗賴堡、費倫斯華路士

小組次名(附加賽)：燕豪芬、雷恩、羅馬、柏林聯、曼聯、米迪蘭特、南特、摩納哥

歐聯小組第3名(附加賽)：阿積士、利華古遜、巴塞隆拿、士砵亭、薩爾斯堡、薩克達、西維爾、祖雲達斯